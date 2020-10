Giro 2020: Alexander Cataford haalt de finish in Cesenatico niet

Zoek niet meer naar Alexander Cataford in de Giro d’Italia. De Canadees van Israel Start-Up Nation wist de verregende twaalfde etappe van en naar Cesenatico niet uit te rijden. Cataford is alweer de 33e uitvaller in deze Giro.

De 27-jarige renner reed sinds de start van de Giro in Monreale vooral in dienst van zijn ploeggenoten. Afgelopen zaterdag mocht hij nog juichen na de ritzege van zijn ploeggenoot Alex Dowsett. Het was voor Cataford de eerste grote ronde uit zijn carrière.

Israel Start-Up Nation moest eerder al afscheid nemen van sprinter Rudy Barbier, die last had van maagproblemen en niet meer aan de start verscheen van de negende etappe.

De Israëlische ploeg rekent deze Giro nog op ritwinnaar Dowsett, Rick Zabel, Matthias Brändle, Davide Cimolai, Guy Sagiv en Daniel Navarro.