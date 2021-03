Gilbert speelt niet mee in Milaan-San Remo: “Ik ben erg ontgoocheld”

Philippe Gilbert hoopt in de nadagen van zijn carrière nog een keer Milaan-San Remo te winnen, maar zaterdag kwam hij niet in het stuk voor. De ervaren klassiekerspecialist van Lotto Soudal kwam uiteindelijk slechts als 72ste over de streep, op bijna twee minuten van zijn winnende landgenoot Jasper Stuyven.

Gilbert, die voor de zeventiende keer meedeed in Milaan-San Remo, kon in de finale niks meer uitrichten. “Ik dacht over goede benen te beschikken, maar in de finale beschikte ik gewoon niet meer over de energie om nog een rol van betekenis te spelen. Het was zeker geen gebrek aan motivatie, maar ik beschikte gewoon niet over goede benen.”

“Het was uiteraard niet mijn beste Milaan-San Remo, maar het is goed om deze dag in de benen te hebben richting de volgende wedstrijden”, blijft de Waal optimistisch. De inmiddels 38-jarige Gilbert werd in het verleden al twee keer derde in Milaan-San Remo, maar zijn naam staat nog altijd niet op de erelijst.

Met de Ronde van Vlaanderen (2017), Parijs-Roubaix (2019), Luik-Bastenaken-Luik (2011) en de Ronde van Lombardije (2009 en 2010) heeft Gilbert al vier van de vijf wielermonumenten te pakken. De ervaren coureur wil graag zijn ‘Strive For Five’ realiseren, maar zal nu weer een jaar moeten wachten om een gooi te doen naar de zege in La Primavera.