Gilbert hoopt in Parijs-Tours in stijl af te sluiten: “Ik wil mee zijn in de finale”

Nadat Alejandro Valverde en Vincenzo Nibali zaterdag afscheid namen in de Ronde van Lombardije, beëindigt een andere wielergrootheid op zondag zijn carrière. Philippe Gilbert wil in stijl afsluiten in Parijs-Tours. “Ik heb nog steeds goede benen en ik hoop dan ook op een positieve noot te kunnen eindigen”, tekende Sporza op uit de mond van Gilbert tijdens een persconferentie voor de Franse klassieker.

“Ik heb er hard voor gewerkt, want ik wil mijn carrière niet anoniem en kleurloos afsluiten”, vervolgde Gilbert. “Ik zal proberen mijn stempel op de wedstrijd te drukken. Ik wil mee zijn in de finale. Het zou me echt deugd doen mocht ik kunnen eindigen met een goed resultaat, zoals in mijn laatste wedstrijd op Belgische bodem”, doelde de renner van Lotto Soudal op Binche-Chimay-Binche. Daar werd hij zesde.

Gilbert won Parijs-Tours in 2008 en 2009. “Ik heb er steeds van genoten om hier te rijden, vanaf mijn eerste deelname in 2005. Het is een wedstrijd die uitnodigt om aan te vallen en waarin je echt het verschil kunt maken. Ik heb hier, in 2008, de eerste grote zege van mijn carrière behaald. Ik zat toen in een Frans team en die overwinning betekende veel voor mij. Een speciaal moment. Ik ben dan ook blij dat ik hier mijn carrière kan afsluiten.”

Hoe zal men Gilbert herinneren, nadat hij daadwerkelijk gestopt is? “Ik denk dat de mensen me zullen herinneren als iemand die steeds voor de aanval koos en altijd alles gaf. Dat is de manier van koersen waar ik van hou en ik ben blij dat ik ze heb kunnen uitdragen en verderzetten in mijn volledige carrière.”