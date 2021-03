Gilbert: “E3 Classic geen goed signaal voor de komende koersen”

Philippe Gilbert begon nog veelbelovend aan zijn klassiekercampagne met een vijfde plek in Omloop Het Nieuwsblad, maar de laatste weken is de ervaren Belg wat op de sukkel. Zo moest hij vrijdag opgeven in de E3 Saxo Bank Classic.

“De conditie is niet top”, is Gilbert eerlijk vlak voor de start van Gent-Wevelgem. “Ik was gewoon niet goed in de E3. Ik geef dan liever op om zo nog wat te herstellen. Gewoon meerijden is niet iets wat ik graag doe”, zo stelt de renner van Lotto Soudal in gesprek met Sporza. “Het is natuurlijk geen goed signaal richting de komende koersen.”

Gilbert wist in zijn carrière nog nooit Gent-Wevelgem te winnen. In 2010 werd hij wel een keertje derde, achter Bernhard Eisel en Sep Vanmarcke, maar dat is ook meteen zijn beste uitslag in de Vlaamse klassieker. “Of ik vandaag wel kan winnen? Je ziet soms dat er iemand wegrijdt die niet de sterkste is. Het kan altijd gebeuren.”

De renners waren voor de start ook bezig met de wind, die gunstig lijkt te staan voor het trekken van waaiers. “Ik ben alleen meestal niet zo goed met zijwind van bij de start. In de finale gaat het bij waaierrijden veel meer om kracht. Nu is het meer een kwestie van risico nemen. Daar ben ik niet zo goed in, maar ik ga mijn best doen.”