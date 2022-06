Gil Gelders zorgt voor Belgisch succes in Giro d’Italia U23

De vijfde etappe in de Giro d’Italia U23, met aankomst in Peveragno, is gewonnen door Gil Gelders. De 19-jarige Belg van de opleidingsploeg van Bingoal Pauwels Sauces WB kwam na een attractieve koers als eerste over de streep. De roze trui hangt nog steeds om de schouders van Leo Hayter.

Na de rustdag van woensdag, konden de beloften vandaag weer aan de bak in de Giro d’Italia U23. Vooral in het eerste deel van de rit konden ze hun frisse benen goed gebruiken. De finale was zeker niet vlak, maar ook niet extreem zwaar. Na een lastige openingsfase en vlakke tussenfase kregen de renners nog drie lokale rondes van 14,3 kilometer voor de wielen geschoven, met de Pilone del Colletto (1,3 km aan 4,4%) als terugkerende scherprechter. De finale had wel iets weg van een kampioenschapscircuit en dus konden we ons opmaken voor een vermakelijke rit voor de puncheurs, rasaanvallers en sterke sprinters.

Groupama-FDJ met een putsch, leider Hayter niet mee

Met Leo Hayter (stevig) in de leiderstrui, vertrok het peloton vanmiddag vanuit Busca. Vlak na de start stond de zwaarste klim van de dag, de Santuario di Valmala (10,9 km aan 7,5%), op het programma. Op deze beklimming werd het kaf al snel van het koren gescheiden en gingen meerdere renners in de aanval. Nadat de stofwolken waren opgetrokken, bleken zes renners een interessante voorsprong te hebben. Opvallend: Groupama-FDJ had maar liefst vier renners in de vuurlinie met Reuben Thompson, Lorenzo Germani, Lenny Martinez en Romain Grégoire. Ook Felix Engelhardt en Lorenzo Milesi waren van de partij.

Rozetruidrager Leo Hayter zat daarentegen niet mee en liet zijn ploeggenoten het werk opknappen in de achtervolging. De Brit hoefde niet meteen te vrezen voor zijn leidende positie in het algemeen klassement, zijn voorsprong op zijn naaste belagers was geruststellend te noemen, maar het was toch een verre van ideale situatie voor Hayter. Met Grégoire, Thompson en Martinez waren de nummers twee, vier en zes in de stand namelijk vertegenwoordigd in de kopgroep. Het verschil liep bovendien alsmaar verder op: bij het ingaan van de laatste zeventig kilometer was de voorsprong al tweeënhalve minuut.

Met het verstrijken van de kilometers leek het echter te kantelen in het voordeel van het aardig uitgedunde peloton. Met nog vijftig kilometer te gaan was het verschil nog maar een dikke minuut. Een moeilijk verhaal, zo leken de vluchters zich te realiseren en dus gooide Groupama-FDJ het over een andere boeg. Na het afhaken van Grégoire in de kopgroep besloot Germani er alleen vandoor te gaan. De Italiaan reed al snel een mooie voorsprong bijeen, maar werd ook net zo snel weer gegrepen door de achtervolgers. Dit bleek de laatste echte stuiptrekking in de kopgroep, want met nog 25 kilometer te gaan werden de vluchters bij de lurven gegrepen.

De volgende aanval liet echter niet lang op zich wachten en opnieuw gooide een Italiaan de knuppel in het hoenderhok. Mattia Petrucci trok ten strijde, kreeg het gezelschap van de Belg Gil Gelders en Martin Marcellusi, maar ook deze poging was geen lang leven beschoren. Een nieuwe poging van Gelders had meer succes. De 19-jarige renner wist samen met de Deen Simon Dalby, Spanjaard Xabier Berasategi, de Duitser Hannes Wilksch en de Italiaan Sergio Meris een mooie voorsprong uit te bouwen. Dit bleek de juiste move, want met nog goed drie kilometer te gaan was de voorsprong geruststellend te noemen.

Gelders zorgt voor Belgisch succes in Giro U23

Na de nodige schermutselingen in de laatste kilometers, moest een sprint beslissen over winst en verlies. In deze spurt bleek Gelders over de snelste benen te beschikken. Meris strandde op plek twee, Dalby moest genoegen nemen met de derde plaats. De achtervolgende groep, met daarin rozetruidrager Hayter, kwam niet veel later over de finish. De voor de opleidingsploeg van Bingoal Pauwels Sauces WB uitkomende Gelders boekte zo de grootste zege uit zijn nog jonge carrière. Eerder dit jaar was hij in eigen land ook al de beste in de Grote Prijs Affligem.