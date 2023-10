dinsdag 17 oktober 2023 om 10:00

Gil D’Heygere levert (nieuw) contract bij BEAT Cycling in

Gil D’Heygere doet een stapje terug als wielrenner. Een dikke maand geleden maakte BEAT Cycling nog bekend dat de Belg had bijgetekend tot eind 2024, maar nu laat het team weten dat D’Heygere besloten heeft om niet langer op Continental-niveau te fietsen. Hij gaat zijn focus verleggen naar zijn maatschappelijke carrière.

“Helaas heb ik moeten besluiten om een stapje terug te nemen in de wielerwereld”, zegt de 25-jarige renner in een reactie. “Bij het continentale niveau komt er veel bij kijken, zeker in combinatie met werk. Nu heb ik meer tijd voor mijzelf en mijn eigen bedrijf.”

D’Heygere rijdt dinsdag zijn laatste wedstrijd voor BEAT Cycling, de Nationale Sluitingsprijs Putte-Kapellen. Eerder dit seizoen behaalde hij ereplaatsen in onder meer de Ronde van Overijssel (zesde), Slag om Woensdrecht (derde) en de Ronde van de Achterhoek (vijfde). Hij kwam afgelopen winter over van het gestopte Minerva Cycling. Daarvoor reed hij een jaartje voor Tarteletto-Isorex en in het najaar van 2018 was hij stagiair bij het ProContinentale Vérandas Willems-Crelan.