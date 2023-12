Niels Bastiaens • donderdag 7 december 2023 om 09:15

Gijs Van Hoecke: “Liefst schik ik me in de rol van lead-out voor een goede sprinter”

Interview Een van de belangrijkste slachtoffers van het ophouden van het Amerikaanse Human Powered Health is misschien wel Gijs Van Hoecke. De 32-jarige werkkracht, die eerder ook uitkwam voor Topsport Vlaanderen-Baloise, LottoNL-Jumbo, CCC en AG2R-Citroën, zit begin december nog altijd zonder team voor 2024. Dat bevestigt Van Hoecke aan WielerFlits.

“We zijn ermee bezig. Mijn manager is nog in gesprek met enkele ploegen, maar verder kan ik alleen maar bevestigen dat ik nog nergens heb getekend. Ik hoop dat er de komende weken eindelijk wat meer duidelijkheid komt.”

Gijs, hoe onverwachts kwam het stoppen van Human Powered Health voor jou?

“We hadden geen enkel signaal gekregen dat de ploeg niet zou kunnen doorgaan. Het was een extra grote verrassing, omdat ik nog een contract had voor 2024. En extra jammer is dat de ploeg nog volop in ontwikkeling was. Veel werk lijkt nu voor niets geweest.”

Jij zag nog veel progressiemarge met de ploeg?

“In het voorjaar zat de helft van de ploeg niet op het niveau waar ze moesten zitten. Dat is normaal, want veel renners hadden nog nooit op dat hoge niveau gekoerst. Ze waren nog volop aan het bijleren hoe ze moesten trainen, hoe ze moesten leven als profrenner. Zoiets kost tijd. En vanaf de ploeg een beetje begon te draaien, kregen we het nieuws dat de stekker eruit ging. Ik vond dat spijtig, omdat ik de taak had gekregen om iedereen mee te trekken en jonge renners te begeleiden. Dat begon juist beter te lukken.”

Een rol van wegkapitein, is dat ook hoe je jouw toekomst in het peloton ziet?

“Eerst en vooral is het belangrijk dat ik in het peloton kan blijven. Maar vanaf iemand met mijn leeftijd in een nieuwe ploeg komt, is het normaal dat die zich ontfermt over de jonge renners. Ik ga nooit zeggen wat iemand moét doen, maar als ze willen luisteren, deel ik graag mijn goede raad. Voor mij moet daar niet per sé de titel van wegkapitein worden opgeplakt. Zeker omdat ik me vooral in de lead-outs wil smijten. Sportief is dat voor mij het belangrijkste. Als ik ergens heen ga, is het niet om uit te bollen, maar om te presteren voor een goede sprinter.”

Bij Human Powered Health was dat Sasha Weemaes.

“En dat ging niet eens zo slecht. Soms hebben we zo goed als perfecte lead-outs gedaan, zeker als je naar de kwaliteiten van onze ploeg kijkt. Jammer genoeg had Sasha niet zijn allerbeste jaar, omdat hij wat werd afgeremd door blessures en ziekte. De uitslagen gaven niet altijd het juiste beeld weer.”

Was het een optie om met Sasha mee te gaan naar Bingoal WB?

“Tegenwoordig gebeurt dat niet veel meer. Het is niet dat Sasha het palmares heeft om één of twee renners met zich mee te nemen. Zoiets kunnen alleen een Wout van Aert of Mathieu van der Poel zich veroorloven. Ploegen hebben daar ook niet altijd het budget voor. Ik heb er niet eens met Sasha over moeten praten. Iedereen moest zijn plan trekken en ervoor zorgen dat hij aan de bak kwam. Het is heel normaal dat hij die keuze voor Bingoal WB heeft gemaakt.”

Mocht je geen nieuwe wegploeg vinden, denk je dan aan een terugkeer naar de piste, waar je in 2012 wereldkampioen werd in de koppelkoers?

“Mocht de ploeg zijn doorgegaan, dan was het een optie om de Zesdaagse van Gent te rijden. Maar dat kan je geen terugkeer naar de piste noemen. Ik doe het nog altijd graag en heb er altijd een leuke tijd heb gehad. Het was alleen iets te ingewikkeld, omdat ik nog geen nieuwe ploeg heb en je voorbereiding op het nieuwe seizoen zo ook in de war wordt gestuurd.”

Hoe ziet jouw aanloop naar 2024 er nu uit?

“Ik ben beginnen trainen zoals elk ander jaar, met véél motivatie. Trainen is nooit een probleem geweest voor mij, omdat fietsen gewoon mijn passie is. Het is wat ik graag doe en ik wil dat ook liefst nog een tijdje doen. Ik bereid me dus voor zoals ik normaal zou doen, en hopelijk wordt 2024 voor mij ook terug een normaal seizoen.”