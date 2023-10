zondag 8 oktober 2023 om 12:56

Gijs Leemreize sluit periode bij Jumbo-Visma af met sleutelbeenbreuk

Gijs Leemreize had zich zijn laatste wedstrijd voor Jumbo-Visma ongetwijfeld anders voorgesteld. De Nederlander, die vanaf 2024 uit zal komen voor Team dsm-firmenich, heeft bij een val in de Gran Piemonte zijn sleutelbeen gebroken. Dat meldt Jumbo-Visma op de ploegsite.

Leemreize kwam donderdag ten val in de laatste vijftig kilometer van de Gran Piemonte. Hij kon zijn weg niet vervolgen en blijkt dus zijn sleutelbeen te hebben gebroken. De Gran Piemonte was de laatste wedstrijd van Leemreize in de kleuren van Jumbo-Visma.

De 23-jarige renner rijdt vanaf volgend jaar namelijk voor Team dsm-firmenich. Hij heeft een contract voor twee jaar bij de Nederlandse ploeg getekend. De afgelopen drie seizoenen stond Leemreize onder contract bij Jumbo-Visma, nadat hij ook al een jaar voor de opleidingsploeg uitkwam. Hij was de eerste renner die de stap maakte van de opleidingsploeg naar het WorldTeam.