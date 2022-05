Gianni Vermeersch klopt Oliver Naesen in vijfde etappe Vierdaagse van Duinkerke

De vijfde etappe van de Vierdaagse van Duinkerke is gewonnen door Gianni Vermeersch. In de sprint van een select groepje troefde de Belg zijn landgenoot Oliver Naesen en Jake Stewart af. Philippe Gilbert werd vierde en pakte de leiding in het klassement.

Tot zaterdag was elke etappe van de Vierdaagse van Duinkerke in een sprint geëindigd, maar de vijfde rit bood mogelijkheden voor een ander scenario. Het parcours was namelijk lastiger dan de dagen voorheen. In de finaleronde, die zeven keer verreden moest worden, lagen twee korte kasseistroken en de Mont Cassel. Deze heuvel werd van twee kanten beklommen: de ene keer via de Avenue Achille Samyn (3 km aan 4,3%), de andere keer via de Rue du Tambour (2,7 km aan 4,5%). De streep was een kilometer na de Rue du Tambour getrokken.

Met Siskevicius (bekend van zijn vastberadenheid om de finish te bereiken in Parijs-Roubaix 2018 en zijn negende plaats in de Helleklassieker het jaar nadien) als klassementsleider, startten de renners vanochtend vanuit – jawel – Roubaix. Siskevicius’ ploeg, Go Sport-Roubaix Lille Métropole, mocht tijdens hun thuiswedstrijd de boel dus controleren. Dat deden ze dan ook, toen er zes renners ontsnapten. Max Poole (Development Team DSM), Maurice Ballerstedt (Alpecin-Fenix), Louis Blouwe (Bingoal Pauwels Sauces WB), Andréa Mifsud (Nice Métropole Côte d’Azur), Leo Danès (U Nantes Atlantique) en Alex Colman kregen zes minuten.

Samuel Watson solo

Zo’n zeventig kilometer voor het einde maakten vier renners de sprong naar voren vanuit peloton, waar het onrustig was. Michael Gogl, Stéphane Rossetto, Matthieu Ladagnous en Jake Stewart waren de namen die overstaken. Daarop moesten Danès en Colman lossen, waarna Stewart letterlijk wegviel. Ook Ballerstedt was er niet meer bij, toen de kopgroep met nog ruim een minuut aan de laatste veertig kilometer begon. Uiteindelijk groeide het gat zelfs nog wat verder, maar terwijl Dimitri Claeys (Intermarché-Wanty-Gobert) en Samuel Watson (Groupama-FDJ) een tegenaanval op touw zetten, slonk het verschil weer.

Watson was uiteindelijk degene die, na de aansluiting te hebben gemaakt met de koplopers, in zijn eentje doorzette. In de finale werd hij echter weer teruggehaald. Op de laatste beklimming van de Mont Cassel was er dan een demarrage van Philippe Gilbert, de winnaar van donderdag. Samen met Oliver Naesen en Gianni Vermeersch sloeg hij een gaatje op de rest. In de korte afdaling kwamen nog enkele renners terug, onder wie Stewart, maar Vermeersch maakte het af in de sprint. Gilbert nam de leiding over van Siskevicius, die al eerder had moeten lossen.