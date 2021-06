Gianni Moscon soleert naar zege in GP Lugano

Gianni Moscon heeft zondag in Zwitserland de GP Lugano gewonnen. De Italiaan van INEOS Grenadiers schoof in de finale van de heuvelachtige koers mee in een kopgroep van vier, waarna hij in de laatste vijf kilometer ontsnapte. Moscon rondde het vervolgens koeltjes af in de straten van Lugano.

De vroege kopgroep kreeg bijval van een grote naam. Fabio Aru, die niet-fit zijn plek in de Tourselectie van Qhubeka NextHash moest afstaan aan Carlos Barbero, ging op en over de vluchters. Barnabas Peak (BikeExchange) en Daniel Pearson (EOLO-Kometa) waren de laatste renners die Aru konden bijhouden. De Italiaan ging vervolgens solo verder, maar werd twee lokale rondes voor het einde ingerekend.

Elke omloop van 23 kilometer werd gekleurd door de beklimming van de Agra, een klein van bijna zes kilometer aan 4,5%. Jhonatan Narvaez trok op de voorlaatste klim ten aanval, maar ook zijn poging strandde in schoonheid.

Hermans en Moscon in de beslissende vlucht

In de laatste ronde kwamen de beste renners dan toch bovendrijven. Valerio Conti, Ben Hermans, Gianni Moscon en Simon Pellaud vonden elkaar. De voorsprong van de vier op de eerste achtervolgers was in de laatste tien kilometer een kleine minuut. Vier kilometer voor de finish plaatste Moscon de beslissende demarrage, waarna hij solo over de streep kwam.

De strijd om de tweede plaats ging tussen Conti en Hermans en werd gewonnen door de Italiaan. Hermans, die onlangs nog de Giro dell’Appennino won, eindigde als derde. Simon Pellaud moest daarachter genoegen nemen met de vierde plaats.