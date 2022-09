‘Gianni Moscon maakt woensdag rentree in Giro della Toscana’

Gianni Moscon zal komende woensdag weer eens een rugnummer opspelden voor de Giro della Toscana. Dat meldt Ciro Scognamiglio, een doorgaans goed ingevoerde journalist van La Gazzetta dello Sport. Moscon kwam na zijn opgave in de Tour de France niet meer in actie.

Het is voorlopig nog niet het jaar van Gianni Moscon. De 28-jarige Italiaan, die afgelopen winter bij INEOS Grenadiers vertrok en aan een nieuw avontuur bij Astana Qazaqstan begon, kampte in januari met bronchitis en een coronabesmetting, waardoor hij zijn seizoensstart noodgedwongen moest uitstellen. Hij trapte zijn seizoen af in Omloop Het Nieuwsblad, maar bleef sukkelen met zijn gezondheid.

Hierdoor kwam er een vroegtijdig einde aan zijn klassieke voorjaar. Moscon besloot vervolgens toe te werken naar de Tour de France, maar bleef last houden van langdurige coronaklachten. Hij ging nog wel van start in La Grande Boucle, maar haalde de finish in Parijs niet.

We zijn nu meer dan twee maanden verder en Moscon lijkt zich klaar te maken voor zijn rentree. De klassiekerspecialist zou woensdag zijn opwachting maken in de Giro della Toscana. Moscon stond vorig jaar ook aan de start van deze wedstrijd en kwam toen als achtste over de streep.