Gianni Moscon: “Mijn parcourskennis heeft zeker geholpen”

Gianni Moscon kon zijn geluk niet op na zijn ritzege in de Tour of the Alps. De Italiaan van INEOS Grenadiers viel in de laatste kilometers aan en wist zijn vluchtgezel Idar Andersen voor te blijven in de sprint. “Dit is de beste manier om weer terug te keren in koers”, zegt Moscon.

De laatste wedstrijd die hij reed, was Kuurne-Brussel-Kuurne. Daar viel hij uit met een gebroken pols. “Het gevoel van winnen is ongelooflijk, zeker na zo’n lange periode”, vertelt Moscon, die in 2018 zijn laatste overwinning behaalde in de Tour of Guangxi.

“En vooral hier in mijn woonplaats Innsbruck. Mijn kennis van de wegen heeft zeker geholpen, maar het waren de benen die het verschil maakten”, gaat hij verder. “Ik had niet verwacht dat ik kon winnen bij mijn comeback, maar dit komt ervan als je er echt in gelooft. Dan is het ook mogelijk om grote resultaten te behalen. Morgen is mijn 27ste verjaardag, dus ik heb mezelf een extra cadeau gegeven met deze groene leiderstrui. Dat is voor mij veel waard.”

Dinsdag start Moscon in de leiderstrui in de etappe van Innsbruck naar Feichten im Kaunertal. Die 121 kilometer lange rit kent een finale met drie beklimmingen.