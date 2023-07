Gianluca Brambilla (35) verlengt contract bij Q36.5

Gianluca Brambilla zal ook volgend jaar de kleuren van Q36.5 verdedigen. De 35-jarige Italiaan had een aflopend contract bij de Zwitserse formatie, maar heeft zijn verbintenis verlengd tot eind 2024.

“Ik ben erg blij en vereerd om bij het team te verlengen en bij deze geweldige groep mensen en teamgenoten te blijven”, zegt Brambilla in een reactie. “Mijn ambities voor de toekomst blijven hetzelfde: wedstrijden winnen. Of het nu ikzelf ben die als eerst over de finish komt of een van mijn teamgenoten, winnen blijft het belangrijkste doel.”

Zelf winnen lukte Brambilla voor het laatst in 2021, toen hij op de slotdag van de Tour des Alpes Maritimes et du Var een dubbelslag sloeg. Afgelopen winter stapte de Italiaan van Trek-Segafredo over naar Q36.5. Een zevende plaats in de Vuelta Asturias is voorlopig zijn meest in het oog springende resultaat voor het ProTeam.

In juni kwam Brambilla ten val in de Ronde van Zwitserland. Hij brak daarbij zijn sleutelbeen en kwam sindsdien niet meer in actie. Inmiddels zit de routinier, die in 2016 zowel in rit in de Giro als in de Vuelta op zijn naam schreef, wel weer op de fiets.