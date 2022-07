Giacomo Nizzolo wint openingsrit Vuelta a Castilla y Leon, Arvid de Kleijn vierde

Giacomo Nizzolo heeft woensdag de openingsrit van de Vuelta a Castilla y Leon gewonnen. De Italiaanse sprinter van Israel-Premier Tech was na een etappe van 171 kilometer de snelste sprinter in de straten van Morales del Vino. Achter Nizzolo werden Dion Smith en Iván Garcia tweede en derde.

Drie vluchters kleurden de eerste etappe, met Ángel Madrazo (Burgos-BH), Mikel Aristi (Euskaltel-Euskadi) en Alan Jousseaume (TotalEnergies). De Fransman haakte op de Alto de Carmona, vroeg in de rit, af bij zijn medevluchters en zijn plek werd ingenomen door Miquel Valls van Manuela Fundación. Zij kregen twee minuten voorsprong.

Het parcours werd in de laatste zeventig kilometer wat lastiger en in die fase werd de kopgroep dan ook ingerekend. Op de Alto de Villadepera (2,8 km aan 5,6%) op 55 kilometer voor de meet, deed Simon Yates een poging om uit het peloton weg te rijden, maar dat lukte niet.

Op de daaropvolgende ongecategoriseerde klim van 2,3 kilometer aan 5% wist Sean Bennett wel weg te rijden. Zijn poging strandde echter snel, waardoor een compact peloton aan de laatste 25 kilometer begon. Daar waren Vincenzo Nibali en Vegard Stake Laengen het niet mee eens, maar ook zij werden snel gegrepen.

Paul Ourselin probeerde in de laatste tien kilometer – die nog stevig omhoog liepen – een sprint van het peloton nog te ontlopen, maar de Fransman van TotalEnergies werd met finishplaats Morales del Vino in zicht ingerekend. De eindsprint werd uiteindelijk gewonnen door Giacomo Nizzolo, voor Dion Smith en Iván Garcia. De vierde plaats was voor Arvid de Kleijn.