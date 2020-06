Giacomo Nizzolo: “Wil mezelf testen in Vlaamse klassiekers” vrijdag 12 juni 2020 om 09:28

Giacomo Nizzolo wil zich dit najaar testen in de Vlaamse klassiekers. Dat heeft de sprinter van NTT Pro Cycling gezegd in een interview met Tuttosport. “Als Italiaan is de Giro d’Italia een bijzondere wedstrijd, maar tegelijkertijd zijn de klassiekers waarin ik mezelf wil testen”, zegt Nizzolo.

“Dat we nu een wedstrijdkalender hebben, heeft mentaal iets positiefs. Het zorgt voor motivatie en we kunnen doelen stellen”, aldus de sprinter. “Fysiek zitten we nu in een periode van wederopbouw. De trainingen zijn nog niet veeleisend. Ik heb namelijk nog het gevoel dat er iets ontbreekt.”

Milaan-San Remo als eerste doel

Kalendertechnisch had Nizzolo het goed op orde. Hij zou beginnen in de Vuelta a Burgos (28 juli-1 augustus) en dan via de Ronde van Polen (5-9 augustus) toewerken naar Milaan-San Remo. Dat lijkt echter achterhaald, nu ‘La Primavera’ toch op 8 augustus gepland lijkt te worden.

Nizzolo heeft van Milaan-San Remo wel een doel gemaakt, nadat hij er vorig jaar twintigste werd. “De afgelopen jaren heb ik die koers niet veel kunnen rijden, maar dit seizoen was ik ervan overtuigd om er te starten. Of het dit jaar beter gaat? Dat antwoord zullen we dan pas weten. Ik denk dat je benadering en de kwaliteit van je trainingen het verschil gaan maken in dit speciale seizoen.”

Gent-Wevelgem

De Tour de France lijkt ook een zekerheid voor de spurter die dit voorjaar al in de Tour Down Under en Parijs-Nice een rit wist te winnen. Zeker omdat hij deelname aan de klassiekers daarna de voorkeur geeft boven de Giro. Daarbij richt hij zich onder meer op Gent-Wevelgem. “Die is voor de snelle mannen het meest geschikt, dus daar kijk ik met veel belangstelling naar. Ik denk ook aan de Ronde van Vlaanderen, en waarom niet aan Parijs-Roubaix?”