Giacomo Nizzolo de beste in Circuito de Getxo, late aanval Ide Schelling strandt

Giacomo Nizzolo heeft zondag de Circuito de Getxo op zijn naam geschreven. De Europees kampioen van Qhubeka NextHash was na ruim 193 kilometer de beste in de Baskische eendagskoers. Hij klopte Giovanni Aleotti (BORA-hansgrohe) en Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) in een sprint heuvelop. Een late aanval van Ide Schelling werd onschadelijk gemaakt, maar de Nederlander eindigde nog wel als vijfde.

Mohoric en Trentin in de vlucht

Twaalf renners kleurden de kopgroep van de dag. Het waren Vincenzo Albanese (EOLO-Kometa), Cesare Benedetti (BORA-hansgrohe), Dayer Quintana, Thomas Boudat, Matis Louvel (Arkéa-Samsic), Jérôme Cousin (TotalEnergies), Mathias Norsgaard, Lluis Mas (Movistar), Matej Mohoric (Bahrain Victorious), Antonio Nibali (Trek-Segafredo), Antonio Soto (Euskaltel-Euskadi) en Matteo Trentin (UAE Emirates). Het elftal kreeg nooit meer dan twee minuten voorsprong cadeau.

Het waren onder meer Caja Rural-Seguros RGA en Qhubeka NextHash die de achtervolging leidden en het verschil terugbrachten tot onder de minuut. Vijftig kilometer voor het einde spatte de kopgroep uit elkaar op een van de klimmetjes en ook in het peloton werd aangevallen. Onder meer Wilco Kelderman en Ide Schelling lieten zich er zien. BORA-hansgrohe nam in de zonnige omstandigheden het initiatief en probeerde met een achtervolgende groep naar de kopgroep te rijden.

Elitegroep dunt uit op Pike Bidea

Vooraan waren het Mohoric, Albanese, Norsgaard en Trentin die het langst overbleven. De elitegroep met onder anderen Kelderman, Giacomo Nizzolo, Gianluca Brambilla, Giovanni Aleotti, Patrick Konrad en Alessandro Covi volgde bij de passage aan de finish op 33 kilometer van het einde op ruim twintig seconden.

Omdat het bij de koplopers stilviel kon die jagende groep de aansluiting maken, vlak voor voor de steile Pike Bidea (2,2 km à 9,4%). Dat was de grote scherprechter die in de laatste twintig kilometer was gelegd.

Schelling keert terug bij de kopgroep

De kampioen van Puerto Rico, Abner González, trok daar als eerste ten aanval uit die favorietengroep en hij kreeg Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) achter zich aan. Zij kwamen samen over de top, maar niet veel later waren het Aleotti en Ciccone die de oversteek wisten te maken.

De klimmers was het echter niet gelukt om Nizzolo definitief overboord te gooien; de Europees kampioen sloot in de afdaling aan bij de kopgroep, samen met Covi. Omdat ook een veerkrachtige Schelling wist terug te keren, waren er zeven koplopers. BORA-hansgrohe was de enige ploeg met een overtal. Ook de gevaarlijke Luis Léon Sánchez kwam nog dichtbij, maar het zevental liet de Spanjaard spartelen op 15 seconden.

Demarrage Schelling strandt

Schelling vond dat het op 6,7 kilometer van de finish zijn moment was. Hij plaatste een demarrage en sloeg meteen een gat. Buitrago en Nizzolo gingen in de tegenaanval, maar Aleotti counterde de aanval van Schelling. Toch wist Nizzolo, met Buitrago en Aleotti in zijn zog, het gat met de Nederlander te dichten op vier kilometer van de meet.

Het kwartet denderde vervolgens op de finish, gelegen op de Alto de Aiboa Gane (900 meter à 6,7%) in de straten van Getxo, af. Schelling deed veel kopwerk in dienst van zijn rappe Italiaanse ploeggenoot, maar het was Buitrago die op 200 meter van de meet als eerste de sprint aanging. Nizzolo koos echter voor de juiste timing en won met sprekend gemak, voor Aleotti en Buitrago. Abner González werd nog vierde, vlak voor een moegestreden Schelling.