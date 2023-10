donderdag 19 oktober 2023 om 16:44

Indrukwekkende Gerben Kuypers is topfavoriet Eli Iserbyt de baas in Kermiscross Ardooie

Gerben Kuypers heeft met groot vertoon van macht de Kermiscross Ardooie gewonnen. De 23-jarige renner van Circus-ReUz-Technord rekende in het tweede deel van de veldrit af met Eli Iserbyt. Joran Wyseure eindigde op de derde plaats.

Het was donderdag tijd voor de tweede Belgische veldrit van het seizoen, de Kermiscross Ardooie. De organisatie kon rekenen op de komst van enkele grote namen, onder wie Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout en Gerben Kuypers. Die laatste schoot als beste uit de startblokken. Van veel afscheiding was in de eerste ronden echter nog geen sprake, er bleef lang een relatief grote groep bij elkaar.

Kuypers geeft gas

Na enkele rondes ontstond er dan toch een kopgroep van negen, bestaande uit: Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout, Jens Adams, Corné van Kessel, Arne Baers, Lander Loockx, Joran Wyseure, Emiel Verstrynge en Gerben Kuypers. Laatstgenoemde vond de groep blijkbaar alsnog te groot, want hij gaf er een flinke lap op. Vanthourenhout en Iserbyt konden volgen, de rest moest passen. Met ‘volgen’ was ook alles gezegd wat het duo van Pauwels Sauzen-Bingoal, want het was Kuypers die op kop beukte.

En dat ging met veel geweld. Want eerst ging Vanthourenhout eraf en vervolgens kon ook Iserbyt het tempo niet meer bijbenen. Kuypers breidde zijn voorsprong op Iserbyt steeds verder uit en kwam uiteindelijk solo over de streep. Iserbyt moest genoegen nemen met de tweede plaats, Joran Wyseure vervolledigde het podium.

Kermiscross Ardooie

Uitslag mannen

1. Gerben Kuypers (Circus-ReUz-Technord) in 54m10s

2. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 15s

3. Joran Wyseure (Crelan-Fristads) op 20s

4. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 24s

5. Jens Adams (Athletes For Hope) z.t.

6. Lander Loockx (Tour de Tietema-Unibet) z.t.

7. Emiel Verstrynghe (Crelan-Fristads) op 32s

8. Arne Baers (Circus-ReUz-Technord) op 50s

9. Ward Huybs (Baloise Trek Lions) op 1m16s

10. Corné van Kessel (Deschacht-Hens-Maes) op 1m40s