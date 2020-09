Geraint Thomas: “Wilde niet naar de Tour in andere rol” woensdag 9 september 2020 om 11:16

Geen Geraint Thomas in de Tour de France. In extremis werd hij bij INEOS Grenadiers vervangen door Richard Carapaz. “Dit klinkt misschien niet goed, maar ik voelde me niet honderd procent en ik wilde niet in een andere rol naar de Tour. Ik ben op een leeftijd dat ik zelf alle kansen wil benutten die ik kan krijgen. Dan past de Giro dit jaar beter bij mij.”

Geraint Thomas is momenteel actief in de Tirreno-Adriatico. Als voorbereiding op de Ronde van Italië (3-25 oktober) en – wellicht – het WK tijdrijden in Imola, eind deze maand. Dat ook de Giro drie tijdritten telt, is en voordeel voor Thomas, vertelde hij in de marge van de Tirreno aan La Gazzetta en Cyclingnews.com.

De Welshman schept ook duidelijkheid over zijn afwezigheid in de Tour. “Ik denk dat er een aantal dingetjes waren. Ik was in elk geval niet honderd procent op niveau. En het klinkt misschien niet goed, maar ik wilde niet in een andere rol dan als (mede-)kopman naar de Tour. Ik heb het gevoel dat ik op een leeftijd ben dat ik alle kans wil benutten die ik kan krijgen.”

WK tijdrijden

Dan maar de Ronde van Italië, waarin hij wel vol voor eigen rekening kan rijden. “Die extra zes weken tot aan de start zullen me helpen om mijn topvorm te bereiken. De drie tijdritten spelen ook in mijn voordeel. In 2017 was de Giro ook al een doel, maar toen kwam ik ten val. Ik heb altijd gezegd dat ik er nog een keer wilde terugkomen voor een goed klassement. Dit jaar is perfect.”

In de Tirreno loopt voorlopig alles naar wens, geeft hij nog mee. Vandaag wordt over golvend tot heuvelachtig terrein gefietst. “Het is niet echt een klassementsdag – het is geen finish in de bergen – maar het is een niet te onderschatten parcours met een lastige finale, dus er kan veel gebeuren. Het is wat vergelijkbaar met de rit die ik hier in 2017 won.”

Nibali en Fuglsang

Hierna volgt dus het WK tijdrijden. Al is dat nog onder voorbehoud. “Ik denk inderdaad de tijdrit te rijden. Ik denk niet dat mijn ploeg wil dat ik de wegrit ook doe. We zien wel. Het hoofddoel is en blijft in topvorm te zijn bij de start van de Giro. Mijn grootste rivalen daar? Nibali uiteraard. Vincenzo heeft al vier grote rondes gewonnen Hij is een van beste ronderenners van zijn generatie. En Jakob Fuglsang, die zowel dit als vorig jaar al geweldige resultaten behaalde.”