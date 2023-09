maandag 4 september 2023 om 17:12

Geraint Thomas na eerste week ‘van ups en downs’: “Nu vooral agressief koersen”

Geraint Thomas zal niet met veel plezier terugdenken aan de eerste week van de Vuelta a España. De Britse kopman van INEOS Grenadiers bleek in de eerste bergritten niet goed genoeg om zijn concurrenten te volgen en tot overmaat van ramp ging hij ook nog meerdere keren onderuit. In het algemeen klassement speelt G dan ook geen rol van betekenis meer.

Thomas was eerder dit jaar nog tweede in de Giro d’Italia en begon ook als een van de favorieten voor de eindzege aan de Spaanse ronde, maar de eerste week draaide volledig in de soep. “Het is voorlopig een Vuelta van ups en downs, maar toch vooral downs”, blikt hij op de rustdag met zijn ploeg terug op de eerste negen dagen. Thomas doelt onder meer ook op het eerdere uitvallen van Laurens De Plus en Thymen Arensman.

“We moeten dit nu proberen achter ons te laten. We moeten positief blijven denken, en onze ogen open houden voor de kansen die zich nog zullen aandienen in deze Vuelta. We hebben nog steeds een goede ploeg, het is nu echter vooral zaak om de sfeer erin te houden.”

Geweer van schouder

Thomas staat inmiddels op ruim twaalf minuten van de leider in de koers, Sepp Kuss, en denkt dan ook niet meer aan een klassement. “Voor het podium ga ik sowieso niet meer. Door mee te gaan in een ontsnapping, kun je eventueel weer een goed klassement rijden, maar daar mik ik niet op.”

“Voor de spurts hebben we nog Filippo Ganna en op andere dagen moeten we nu vooral agressief koersen. Om zo onze kansen proberen te benutten”, blijft de Tourwinnaar van 2018 strijdbaar.