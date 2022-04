Geraint Thomas doet goede zaken in Romandië: “Ik voelde me goed”

Geraint Thomas verdedigt deze week zijn titel van afgelopen seizoen in de Ronde van Romandië. De 35-jarige Brit is de etappekoers alvast goed begonnen. In de proloog eindigde hij op de vierde plaats, op tien seconden van etappewinnaar en ploegmaat Ethan Hayter.

“Ben ik vierde geworden? Dat is mooi. Ik wist dat het oké was”, vertelde Thomas na afloop van de tijdrit door Lausanne in het flashinterview. “Het geeft een goed gevoel, vooral na de wedstrijd van zondag (Luik-Bastenaken-Luik, red.). Ik voelde me goed, ging volgas en probeerde goed door alle bochten te komen. Aan het eind voelde ik het lactaat wel opkomen, maar ik ben er blij mee, ik heb alles gegeven.”

De Tour de France-winnaar van 2018 is tevreden. “Mijn vorm is beter dan enkele maanden terug en het gaat nog steeds beter. We zullen zien hoe het deze week gaat. We gaan verdedigen en proberen de wedstrijd weer te winnen. We zijn hier met veel sterke jongens. We moeten zien wat in de komende dagen gebeurt. Ik ben nog steeds op de terugweg. We willen proberen ook met een paar andere jongens in de mix te zitten.”

Of hij etappewinnaar Ethan Hayter nog wat adviezen had gegeven, werd hem gevraagd. “Iets te veel, denk ik!”, antwoordde Thomas tot slot lachend.