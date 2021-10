‘Geraint Thomas blijft bij INEOS Grenadiers’

De toekomst van Geraint Thomas was lange tijd onduidelijk, maar nu lijkt de Brit toch bij te gaan tekenen bij de INEOS Grenadiers. De onderhandelingen worden de komende dagen afgerond, meldt CyclingNews.

Thomas kon rekenen op de interesse van meerdere ploegen, waaronder het in noodweer verkerende Qhubeka NextHash en Cofidis, maar onderhandelingen liepen op niks uit. Rod Ellingworth hoopte in augustus nog Thomas te behouden, maar gaf ook dat “als er een aantrekkelijk voorstel van andere ploegen komt, wij hem niet kunnen behouden.”

Dat voorstel lijkt er dus niet te zijn gekomen. Voor de INEOS Grenadiers goed nieuws, omdat Thomas als een van de ambassadeurs van de ploeg wordt gezien. Met de 35-jarige Brit, die al elf jaar in dienst is bij het team, won het in 2018 de Tour de France. Dit jaar kon hij de Tour de Romandie nog bijschrijven op zijn erelijst.

Roger Hammond

Met het verlengen van Thomas lijkt ook nog de overstap van Roger Hammond van Bahrain Victorious naar INEOS Grenadiers gepaard te gaan. Hammons is performance director bij Bahrain Victorious en overweegt diezelfde functie te gaan bekleden bij de Britse WorldTour-formatie. Bij INEOS Grenadiers zou hij herenigd worden met Ellingworth.