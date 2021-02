Geraint Thomas: “Bessèges was een schok voor mijn systeem”

Een schok voor zijn systeem. Zo omschreef Geraint Thomas de Ster van Bessèges, waar hij vier maanden na zijn opgave in de Giro d’Italia zijn comeback maakte. “Maar het was precies wat ik nodig had”, vertelde hij tegen Cyclingnews.

Thomas eindigde 49e in het klassement, op ruim vijf minuten van eindwinnaar Tim Wellens. De Britse Tourwinnaar van 2018 was zonder ambities van start gegaan in de Franse etappekoers en moest vooral in dienst van zijn ploeg INEOS Grenadiers koersen. In de afsluitende tijdrit zou hij zich dan eens testen, maar de inspanningen van de eerste vier dagen eisten hun tol. “Ik wist bij het opwarmen al dat het geen goede dag zou worden. Ik vloog de tijdrit vanuit het vertrek aan, maar op de klim viel ik bijna stil. Het was sneller geweest als ik was gaan lopen.”

Uiteindelijk besloot hij de tijdrit door Alès op de 23e positie, op bijna een minuut achter ploegmaat Filippo Ganna. “Het is goed om weer een koers in de benen te hebben. Toen ik hier aankwam had ik me nog maar een keer écht goed ingespannen, dus het zou hoe dan ook veel moeite kosten. Ik wist echter dat het allemaal deel uitmaakt van het grotere plaatje. Het is precies wat ik nodig had. Hierna ga ik hopelijk naar de Tour des Alpes Maritimes et du Var en Tirreno-Adriatico. Tussendoor ga ik behoorlijk wat trainen.”