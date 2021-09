George Bennett nog twee keer te zien in tenue van Jumbo-Visma

George Bennett zal dit seizoen nog twee keer in actie komen namens Jumbo-Visma, vooraleer hij de overstap zal maken naar UAE Emirates. In de Giro dell’Emilia en de Ronde van Lombardije zal de Nieuw-Zeelandse klimmer nog een rugnummer opspelden.

Bennett, die de voorbije week ploegmaat Wout van Aert aan de eindzege wist te helpen in de Tour of Britain, zal zijn titel in Gran Piemonte dan weer niet verdedigen. “Ik doe dit jaar nog de Giro dell’Emilia en Lombardije. Ik zal in aanloop naar deze wedstrijden nog een korte hoogtestage inlassen, om zo mijn goede benen te vinden voor de laatste koersen van het seizoen”, aldus Bennett, die vorig jaar nog knap tweede werd in ‘Il Lombardia’.

Nieuwe uitdaging

De 31-jarige Nieuw-Zeelander besloot begin augustus een tweejarig contract te tekenen bij UAE Emirates, de ploeg van Tourwinnaar Tadej Pogačar. Bennett heeft het naar eigen zeggen nog altijd naar zijn zin bij de Nederlandse formatie, maar was tegelijkertijd ook wel klaar voor een nieuwe uitdaging. “Er was geen specifieke reden om de ploeg te verlaten, maar ik wilde gewoon iets nieuws”, citeert Cyclingnews.

“Jumbo-Visma was en is een fantastische ploeg en ik zal de jongens zeker missen, maar het is niet dat ik mijn fiets aan de wilgen hang. Ik zit straks gewoon in een andere teambus. Ik blijf verder gewoon in Andorra wonen en trainen, en dat met dezelfde jongens. Ik heb nu echter weer de kans om nieuwe mensen te ontmoeten. Ik zie mezelf vooral in dienst rijden van Pogačar, in de hoop de Tour te winnen, maar ik wil af en toe ook voor eigen kans gaan in een rittenkoers.”