George Bennett na tweede plek: “Ben toch trots op mijn prestatie” zondag 16 augustus 2020 om 09:22

George Bennett was gisteren een van de hoofdrolspelers in de Ronde van Lombardije. Wat heet, de Nieuw-Zeelandse klimmer van Jumbo-Visma vocht in de finale met Jakob Fuglsang om de zege. Bennett bleek uiteindelijk niet sterk genoeg om de Deen te volgen op de San Fermo della Battaglia.

Fuglsang wist na een korte solo zijn tweede monumentale overwinning te boeken, Bennett kwam uiteindelijk als tweede over de streep. “Het was een geweldige dag”, zo vertelt Bennett op de website van Jumbo-Visma. “Ik heb deze wedstrijd vaak gereden, maar nooit was het tempo in de openingsfase zo hoog. Het team zette me perfect af aan de voet van de Madonna del Ghisallo.”

“Sommige teams waren met meerdere renners in de finale aanwezig. Ik heb er alles aan gedaan om daarvan te profiteren, maar op een gegeven moment werd het te veel. Fuglsang kon mijn aanvallen volgen en bleek sterker te zijn. Het is jammer dat ik niet heb kunnen winnen, maar toch ben ik trots op mijn prestatie. Ik ben blij hoe we als team de voorbije Italiaanse wedstrijden hebben gereden.”

Ploegleider Engels: “Dit is toch nog andere koek”

Ploegleider Addy Engels is lovend over zijn team. “Het is een geweldige podiumplaats voor George na een schitterende Italiaanse campagne voor ons. George had in Gran Piemonte al laten zien dat hij goed was, maar dit is toch nog andere koek. Om opnieuw voor de zege te strijden was prachtig, uiteindelijk was er één renner beter”, aldus de ex-wielrenner.

Bennett is uitstekend uit de coronabreak gekomen. Zo won hij in aanloop naar de Ronde van Lombardije een andere Italiaanse eendagskoers: Gran Piemonte. Verder reed hij naar een vijfde plek in de Tour de l’Ain (in dienst van eindwinnaar Primož Roglič) én de Ronde van Burgos.