George Bennett is anders gaan trainen bij UAE Emirates

George Bennett maakte afgelopen winter de overstap van de ene topploeg naar de andere. Na zeven jaar in Nederlandse dienst, verruilde hij Jumbo-Visma voor UAE Emirates. Hoewel de Nieuw-Zeelander vooralsnog slechts een week doorbracht met zijn nieuwe ploeggenoten, weet hij in gesprek met Rouleur al te vertellen wat er anders is dan bij zijn vorige team.

Een van de voornaamste verschillen die Bennett noemt, is de trainingsaanpak. De 31-jarige renner heeft een nieuwe trainer met andere ideeën. “Op het einde van mijn periode bij Jumbo-Visma deden we veel intervallen, waarbij gewisseld werd tussen twee minuten intensief en twee minuten rustig, terwijl we het volume behielden. Het was een algemene aanpak. Oftewel: het werkte voor Primoz (Roglic, red.) en Wout (van Aert, red.), dus het werkte het voor iedereen”, kijkt hij terug.

“VO2max wordt overschat”

“Hier wordt, vooralsnog tenminste, specifieker gewerkt”, zegt hij over UAE Emirates. “Ik ben twee keer getest in het sportlab in Girona en tot in detail geanalyseerd. En er werd verder gekeken dan enkel mijn VO2max. Dat is belangrijk. Bij Jumbo werd ik daar vaak op getest, maar VO2max wordt overschat. Er bestaat een enorme kloof tussen VO2max en wielerprestaties.”

“Hoe hoog je VO2max ook is, het gaat erom hoe fris je bij de laatste klim aankomt. Het gaat allemaal om herhaling en efficiëntie. Bij UAE zijn ze echt in die cijfers gedoken. Ze weten wanneer ik afzie. Door mijn trainingsbestanden te bestuderen, zien we nu al ver van tevoren wanneer ik het lastig krijg. Ook is er aandacht besteed aan mijn pedaalbeweging. Ze hebben echt onder mijn motorkap gekeken om te zien wat werkt en wat niet”, beschrijft Bennett de gang van zaken bij zijn nieuwe ploeg.

Minder uren, hogere intensiteit

Al deze informatie leidt ook tot concrete veranderingen in de manier van trainen. “Ik doe minder uren aan een hogere intensiteit. Normaalgesproken deed ik in deze periode weken van dertig uur, nu kom ik daar lang niet aan. Vorig week deed ik zeventien uur, de week ervoor twintig. Het is logisch, als je kijkt naar de manier van koersen en hoe het veranderd is. Vorig jaar vielen renners aan vanaf zestig kilometer voor de streep”, aldus Bennett, die de afgelopen maanden ook weer meer in het krachthonk heeft gezeten.

Een andere omslag die Bennett noemt, is het materiaal. “Ik heb nieuwe pedalen, nieuwe schoenen, een nieuw zadel, een nieuwe groepset, een nieuw frame, een nieuw stuur… Alles voelt anders. Maar gelukkig ben ik niet zoals sommige jongens neurotisch over mijn positie”, zegt de nummer twee van de Ronde van Lombardije, die zijn seizoen zal beginnen in de thuisronde van zijn nieuwe ploeg: de UAE Tour.