Gent-Wevelgem: Pidcock keert terug in koers aan de zijde van Narváez en Van Baarle

INEOS Grenadiers heeft de selectie voor Gent-Wevelgem bekendgemaakt. Daarbij ook Tom Pidcock, die aanvankelijk pas in Dwars door Vlaanderen terug zou keren in koers, nadat hij in Milaan-San Remo uit moest stappen met maagproblemen. Dylan van Baarle en Jhnoatan Narváez zijn de andere speerpunten bij de Britse formatie.

“Hij is in orde en heeft goed getraind. Hij herstelde vrij snel na Milaan-San Remo”, zei Rod Ellingworth, ploegmanager bij INEOS Grenadiers, tijdens de E3 Saxo Bank Classic van vrijdag al over Pidcock. Ellingworth benadrukte toen echter dat het de bedoeling was dat de jonge Brit woensdag weer in actie zou komen. Nu blijkt dat zondag al te zijn. Naast Pidcock, Van Baarle en Narváez stelt INEOS Grenadiers ook Ben Swift, Ben Turner, Luke Rowe en Elia Viviani op. Laatstgenoemde kan wellicht uitgespeeld worden als het een sprint van een grotere groep wordt.

We're back on the cobbles 🔜 Here's how we line up for @GentWevelgem tomorrow 👊 pic.twitter.com/KrDH0p2cOR — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) March 26, 2022