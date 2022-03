Tom Pidcock fit genoeg om Dwars door Vlaanderen te rijden

Tom Pidcock verschijnt woensdag normaal gesproken aan de start van Dwars door Vlaanderen, die vier dagen voor de Ronde van Vlaanderen wordt verreden. Dat vertelde de manager van zijn ploeg INEOS Grenadiers in gesprek met Cyclingnews. Voor de Brit zou het zijn eerste koers zijn sinds Milaan-San Remo, waar hij vanwege een maagprobleem de strijd vroegtijdig moest staken.

“Hij is in orde en heeft goed getraind. Hij herstelde vrij snel na Milaan-San Remo”, vertelde Rod Ellingworth, ploegmanager bij INEOS Grenadiers, tijdens de E3 Saxo Bank Classic. Pidcock was een van de schaduwfavorieten voor San Remo, maar was op de Capo Berta al niet meer in staat om het peloton te volgen. Hij besloot niet veel later de remmen vroegtijdig dicht te knijpen. Naar verluidt is hij nu weer fit genoeg om te koersen. “Ik denk dat hij uitkijkt naar de klassiekers.”

Eerder deze week zei ploegleider Kurt Bogaerts dat Pidcock een bloedonderzoek zou ondergaan om de oorzaak van zijn maagprobleem te achterhalen. Volgens Ellingworth staan de problemen in San Remo los van de ziekte waardoor de Britse renner Strade Bianche moest missen. “Nee, hij heeft daarvoor goed getraind. Ik denk dat het iets was waar we niet echt onze vinger op konden leggen, hij had gewoon slechte darmen. Dus we zijn niet 100% zeker, maar hij lijkt nu in orde.”

Dwars door Vlaanderen

De ploegmanager sprak het vertrouwen uit dat de wereldkampioen veldrijden woensdag in Dwars door Vlaanderen al terug zal zijn in het peloton. “Iemand als Tom zal altijd bezig zijn met doelstellingen en hij heeft nogal wat dingen die hij dit jaar wil afvinken, dus ik ben er zeker van dat hij deze week terug zal zijn. Het is de bedoeling dat hij woensdag koerst, dus duimen maar dat hij er is. Ik zeg het maar zo, maar het lijkt op dit moment van alle kanten te komen.”

Daarmee doelt hij op de ziektegevallen waardoor het peloton de laatste weken wordt geteisterd. “We zien dat veel mensen in het peloton dingen krijgen en ziek worden. Ik denk dat we het maximale doen wat we kunnen, maar het lijkt erop dat veel mensen ziek worden. Ik zag dat Jumbo-Visma met zes renners aan de Volta a Catalunya begon, Jack Haig verliet de koers en ik denk dat veel renners gisteren in Coppi e Bartali niet zijn gestart vanwege een vergelijkbaar iets.”