Gent-Wevelgem doet het dit jaar met twee in plaats van met zeven wedstrijden donderdag 7 mei 2020 om 14:54

Als het coronavirus zich tegen die tijd wat gedeisd houdt, gaat Gent-Wevelgem door op zondag 11 oktober. Voor een keertje zijn er wel geen zeven, maar slechts twee wedstrijden: elite heren en elite dames. En het traject wordt gewijzigd: de passage door Frankrijk wordt geschrapt, waardoor het parcours met twintig kilometer wordt ingekort.

“Door de impact van het coronavirus is het niet aangewezen om een wedstrijd te organiseren die de sprong maakt over de landsgrens”, vertelt koersdirecteur Hans De Clercq aan WielerFlits. “Door het schrappen van de passage in Frankrijk zal de wedstrijd dit jaar beperkt worden tot 230, maximaal 235 kilometer. Dat de koers iets korter wordt, is geen ramp. De wedstrijden volgen elkaar in die periode snel op. Op zaterdag is er trouwens de Amstel Gold Race.”

De Clercq hoopt zijn nieuwe versie van het parcours definitief klaar te hebben tegen eind mei, begin juni. “Zowel de heren als de dames kennen hun officieuze start onder de Menenpoort in Ieper. Normaal zou de officiële start aan The Brooding Soldier, het Canadees monument in Langemark plaatsvinden, omdat Canada centraal stond in onze editie van 2020. Maar dat thema verschuiven we nu naar volgend jaar. De officiële start voor de heren ligt nu ergens tussen Ieper en Zonnebeke, die van de dames op de Noorderring in Ieper, richting Veurne.”

De dameswedstrijd is zoals oorspronkelijk voorzien wel de volle 140 kilometer lang. En zowel bij de heren als bij de dames blijft het DNA van de wedstrijd behouden, weet De Clercq. “Met de passages door de Moeren, de Plugstreets en de hellingenzone. Wel nieuw is dat de profs na 60 kilometer al een keertje extra in Ieper passeren. In Ieper zal de wielerfan dus, naast beide starts, nog kunnen genieten van twee doortochten bij de heren en van één passage bij de dames.”

De nieuwe datum in het najaar impliceert ook dat Gent-Wevelgem uitzonderlijk geen zeven wedstrijden op één en dezelfde dag organiseert. “Dat doen we ondertussen sinds 2016: zeven races in Flanders Fields. Naast de dames en heren ook vijf wedstrijden voor de jeugd. Maar er zijn momenteel nog te veel onzekerheden om ons daarvoor te engageren. En er is uiteraard ook het financiële aspect”, is De Clercq eerlijk. “Die jongerenwedstrijden kosten een pak geld, terwijl we dit jaar budgettair moeten wikken en wegen. Zo weten we ook nog niet of we alle VIP’s gaan kunnen ontvangen. Vandaar de keuze om ons te beperken tot de WorldTour-races. Maar in 2021 keren we sowieso terug naar het oorspronkelijke recept van zeven wedstrijden.”