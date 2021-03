Gent-Wevelgem: BikeExchange met Matthews, Movistar met García

BikeExchange heeft bevestigd dat Michael Matthews zondag van start gaat in Gent-Wevelgem. In de E3 Classic gaf de Australiër op na een dag vol tegenslagen. Ook Movistar kondigde haar zeven namen aan voor de Vlaamse klassieker.

Matthews werd op voorhand tot de kanshebbers gerekend voor de E3 Saxo Bank Classic, waar hij drie jaar geleden al eens dertiende was. Vorige week was hij al naar een hoopvolle zesde plek in Milaan-San Remo gereden. De koers pakte echter niet uit zoals gehoopt. “Een typische zware dag in België. Het was alleen niet onze dag door pech en valpartijen”, liet hij na afloop weten.

Zondag is hij opnieuw het speerpunt van BikeExchange in Gent-Wevelgem. Het wordt zijn vierde deelname aan de klassieker, waar hij in 2017 al eens achtste was. Amund Grøndahl Jansen keert terug in de ploeg, nadat hij ziek Parijs-Nice moest verlaten. Jack Bauer, Luke Durbridge, Luka Mezgec en Robert Stannard maken de selectie van de Australische ploeg compleet.

Team BikeExchange voor Gent-Wevelgem 2021

Jack Bauer

Luke Durbridge

Alex Edmondson

Amund Grøndahl Jansen

Luka Mezgec

Michael Matthews

Robert Stannard

Iván García is bij Movistar de vooruitgeschoven pion. De Spanjaard reed in zijn eerste wedstrijden voor de formatie van Eusebio Unzué naar de elfde plaats in Omloop Het Nieuwsblad en tweemaal naar de top tien in de Tirreno. In Gent-Wevelgem kan hij na een lastige koers zomaar verrassen in een sprint. Johan Jacobs was bij zijn eerste deelname vorig jaar al knap zestiende. Vrijdag was hij de nummer 23 in de uitslag van de E3 Saxo Bank Classic.

Movistar voor Gent-Wevelgem 2021

Gabriel Cullaigh

Imanol Erviti

Iván García

Juri Hollmann

Johan Jacobs

Lluís Mas

Sebastián Mora