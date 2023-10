zondag 15 oktober 2023 om 12:24

Geniet tijdens de Herfstvakantie van de heerlijke wielerverhalen in RIDE

Ride De herfstvakantie staat voor de deur. Geen beter moment om jezelf onder te dompelen in de heerlijke wielerverhalen die wij in de nieuwe RIDE voor jou verzameld hebben.

In de 172 pagina’s dikkenajaarseditie van RIDE gaan we op bezoek bij Niki Terpstra, lees je een openhartig gesprek met Olav Kooij & deelt Victor Campenaerts zijn bijzondere visie op de wielerwereld. Yara Kastelijns legt uit waarom zij deze winter minder in het veld te bewonderen zal zijn.

Met onze veldrit, gravel- en strandgids brengen we je helemaal op de hoogte van de mooiste evenementen dit najaar. Robert Gesink deelt met ons zijn fietsavonturen en Richard Plugge en Thomas De Gendt delen in exclusieve columns hun ervaringen uit het profpeloton. Bovendien laten wij je bovendien kennismaken met het mooiste fietsmateriaal en schitterende bestemmingen om zelf te gaan fietsen.

Voor slechts 9,95 krijg je hem binnenkort thuisbezorgd. Waar wacht je nog op?