woensdag 11 oktober 2023 om 18:00

Neem een abonnement op RIDE en krijg het boek ‘Het plan’ over Team Jumbo-Visma cadeau

Team Jumbo-Visma schreef in 2023 historie door alle drie de grote rondes te winnen. Benieuwd hoe de ploeg van het lelijke eendje van de WorldTour is uitgegroeid tot een van de sterkste ploegen in het peloton? Nieuwe abonnees van RIDE Magazine krijgen een kijkje achter de schermen bij de totstandkoming van dit ongekende succesverhaal.

In het boek ‘Het plan – Hoe Team Jumbo-Visma de beste wielerploeg ter wereld werd’ geeft sportjournalist Nando Boers je een kijkje achter de schermen bij de succesvolste wielerploeg ter wereld. Hij mocht drie jaar als fly-on-the-wall overal bij aanwezig zijn en zag zo van nabij hoe de tactische raceplannen van de wielerploeg werden gevormd en uitgevoerd. Boers sprak de renners en coaches veelvuldig tijdens wedstrijden en trainingskampen. Hij keek rond bij windtunneltesten en luisterde mee met onlinevergaderingen waarin coaches en wetenschappers discussieerden over tactiek, teamgeest, voeding, trainingsmethodes en talentontwikkeling.

Benieuwd naar het verhaal?

Nieuwe abonnees krijgen dit boek cadeau. Voor slechts 40 euro ontvang je de komende vier edities van RIDE en krijg je dit 376 pagina’s dikke boek als welkomstcadeau. Kies voor ons najaars- of winternummer en geniet snel van de mooiste wielerverhalen.