Genezen verklaarde Fernando Gaviria ontslagen uit ziekenhuis donderdag 26 maart 2020 om 20:11

Goed nieuws voor Fernando Gaviria: de Colombiaanse sprinter heeft het ziekenhuis in Abu Dhabi verlaten nu zijn laatste tests op het coronavirus negatief bleken. “Ik keer nu weer terug naar huis”, zo laat de genezen Gaviria weten via Instagram.

Gaviria maakte twee weken geleden bekend dat hij na de UAE Tour positief had getest op het coronavirus, nadat hij zes uur lang last had van hoge koorts. Verdere symptomen van het coronavirus zouden er niet zijn geweest bij de Colombiaan en in een video liet de rappe man niet veel later weten zich goed te voelen.

De Zuid-Amerikaan moest de afgelopen dagen echter nog enkele testen ondergaan, maar werd eerder vandaag genezen verklaard door het medisch personeel van het ziekenhuis van Abu Dhabi. “Ik wil iedereen bedanken voor de geweldige medische hulp en de steun. Mijn laatste tests waren negatief en ik mag nu eindelijk weer naar huis, naar mijn familie.”

“Ik hoop dat er snel een einde komt aan deze uitzonderlijke situatie en dat we het normale leven weer kunnen oppakken”, aldus Gaviria. Zijn ploeggenoot bij UAE Emirates, Maximiliano Richeze, werd gisteren al uit het ziekenhuis ontslagen na enkele negatieve tests op het coronavirus.