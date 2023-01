Gemiste kans voor Sam Bennett: “Wist dat het een kans was voor aanvallers”

Geen tweede ritzege voor Sam Bennett in de Vuelta a San Juan. De Ier van BORA-hansgrohe reed in de derde etappe wel de snelste sprint op het racecircuit van Villicum, maar late aanvallers Quinn Simmons en Maximiliano Richeze bleven net uit de greep van de rappe Bennett.

Bennett moest dus genoegen nemen met een derde plaats. “We hadden wel verwacht dat er in de slotfase zou worden aangevallen, maar we rekenden eigenlijk op een aanval van Remco Evenepoel”, vertelde de sprintkopman van BORA-hansgrohe na afloop aan de plaatselijke media. “Ik reed in 2019 al eens dezelfde finale en toen wist er ook een vluchter te winnen. Ik wist dus dat het een kans was voor de aanvallers.”

Quinn Simmons wist deze kans uiteindelijk met beide handen aan te grijpen. De Amerikaanse renner van Trek-Segafredo reed weg in de voorlaatste kilometer en verschalkte op die manier de sprinters. Bennett hoopt vandaag opnieuw te sprinten, en dit keer voor de overwinning. “Ik hoop dat er niet opnieuw zo laat zal worden aangevallen. Het is een lastige rit op hoogte, al is het ook geen etappe voor de pure klimmers. De wind zal verder ook een rol gaan spelen.”

Bernhard Eisel, een van de ploegleiders van BORA-hansgrohe in de Vuelta a San Juan, was na afloop tevreden over het optreden van zijn renners. “De jongens hebben hard gewerkt. Met name neoprof Florian Lipowitz verzette ontzettend veel werk, en dat voor de derde dag op rij. De finale was hectisch en de aanval van Simmons was moeilijk te pareren. Sam wist er nog een sterke sprint uit te persen. We blij zijn met een nieuwe podiumplaats.”