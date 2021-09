Gemengde gevoelens bij Olav Kooij na WK-brons: “Trots, maar ook teleurstelling”

Olav Kooij, neoprof bij Jumbo-Visma maar ook nog altijd pas tweedejaars-belofterenner, kijkt met gemengde gevoelens terug op de wegkoers tijdens het WK wielrennen in Vlaanderen. Achter de nieuwe wereldkampioen Filippo Baroncini en Biniam Ghirmay pakte de Nederlandse renner brons.

“Aan de ene kant ben ik trots dat ik op het podium sta, maar aan de andere kant is er toch ook een beetje teleurstelling vanwege het mislopen van de wereldtitel en die prachtige regenboogtrui”, vertelde Kooij na afloop van de wegkoers. “We hadden de hoop om voor de overwinning te kunnen sprinten. Dat was ook het doel bij het ingaan van de laatste ronde.”

De renner uit de Hoeksche Waard denkt dat het Nederlandse team als ploeg er alles aan heeft gedaan. “Jammer dat Mick (van Dijke, red.) viel, want hij was in de voorbereiding op een sprint misschien wel bezig aan een cruciale beurt. We kunnen onszelf niets kwalijk nemen en hebben een goede wedstrijd gereden.”

Kooij was onder de indruk van de sfeer langs de kant van het parcours. “Het was prachtig om dit WK te rijden tussen al die enthousiaste fans. Dat zorgde voor een gave sfeer.”