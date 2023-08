Gemengde gevoelens bij favoriet Alec Segaert na WK-zilver: “Parcours liegt zeker niet”

Voor het tweede jaar op rij is Alec Segaert als tweede geëindigd op het WK tijdrijden bij de beloften. Dit keer was de Belg de grote topfavoriet, maar verloor hij uiteindelijk van de Italiaan Lorenzo Milesi. “Ik kwam om te winnen en heb alles gegeven, maar elf seconden is een duidelijke marge”, aldus Segaert in gesprek met Sporza.

“Het parcours liegt zeker niet, de sterkste heeft gewonnen vandaag”, concludeert hij na afloop van zijn tijdrit in Stirling. De start van Segaert was nochtans goed. “Ik was ambitieus gestart en dat was ook de bedoeling. Dat gaf direct vertrouwen en ik had snel Italiaan voor mij te pakken, ook dat gaf een boost. Maar aan het einde had ik minder over dan gehoopt.”

Heel nipt

“Ik heb het plan zo goed mogelijk proberen volgen, maar het was afzien tot het einde. Het kon aan het einde nog, maar ik viel iets meer stil dan gehoopt”, vertelt Segaert. “Bij elke tussentijd was heel nipt, dus dan weet je dat je het maximale eruit moet halen. Alleen voelde ik dat ik aan het stilvallen was.”

De zege van Milesi komt niet als een verrassing voor Segaert. “Hij is sterke renner, ik ben hem vaker tegengekomen en hij heeft mij al eens geklopt. Daarom houd ik altijd rekening met hem en ik gun het hem ook wel”, geeft hij aan. “In mijn achterhoofd hield ik bij dat hij kanshebber was, maar na het EK en WK van vorig jaar had ik mezelf er iets boven gezet. Maar ik heb alles eruit gehaald, op naar volgend jaar.”

