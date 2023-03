Gemengde gevoelens bij Tim van Dijke: “Teleurgesteld over laatste 700 meter”

Tim van Dijke eindigde in de Grand Prix de Denain als tweede. Een ‘heel goed’ resultaat, vond de 23-jarige Nederlander, die echter ook flink baalde. De laatste kilometer verliep namelijk niet zoals hij gepland had.

“Ik ben blij met het resultaat, maar heel teleurgesteld over de laatste zevenhonderd meter”, zei Van Dijke na afloop tegen Cycling Pro Net. De renner van Jumbo-Visma zat in een kopgroep van vijf die het uit ging maken om de zege. Op zevenhonderd meter van het einde probeerde hij de rest te verrassen, maar bij zijn aanzet ging er wat mis. “Ik trok mijn voet uit het pedaal. Dat is niet goed. In de sprint had ik vervolgens geen kans tegen Molano, dat was wel duidelijk. Proficiat aan hem. Hij is een heel goede sprinter.”

Van Dijke was uiteindelijk degenen die het af moest maken, maar aanvankelijk was Olav Kooij de kopman van Jumbo-Visma. De ploeg reed in aanloop naar de kasseistroken op kop voor de sprinter. “We gingen voor een sprint vandaag met Olav, maar hij had teveel lekke banden en materiaalpech. Maar dat is ook onderdeel van de sport”, legde Van Dijke na afloop uit.

