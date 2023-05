Gelatenheid bij INEOS Grenadiers na eerste Girodag: “Niet te veel conclusies trekken”

INEOS Grenadiers maakte een goede beurt in de openingstijdrit van de Giro d’Italia. Ex-winnaar Tao Geoghegan Hart strandde op plekje vier, op veertig seconden van winnaar Evenepoel, terwijl Geraint Thomas de negende tijd liet noteren, op 55 seconden van de eerste leider. “Het was een hele average dag”, aldus Thomas.

“Op zich had ik een goed gevoel. Ik kon de watts trappen die ik wilde, maar ben een beetje te snel gestart. Ik wilde me sparen voor de klim, maar dat is me niet goed gelukt en dat betaalde ik aan het einde.”

Thomas kwam bij de collega’s van Eurosport nogal gelaten over. “Het was oké, niet echt speciaal. Een beetje zoals ik verwacht had. Het zijn nog twintig dagen te gaan, en er komen nog zwaardere dagen dan deze.”

Hart

Dezelfde houding zagen we bij ploegmaat Hart. “Het was niet slecht, ik voelde me best goed. Het was fijn om even op de hotseat te mogen plaatsnemen, maar ik wist dat er nog veel grote namen moesten komen.”

“Of dit de bevestiging is van mijn goede vorm? Niet echt. Dit was twintig minuten full gas op het vlakke. Ik weet niet of je daar veel conclusies uit kan trekken. We blijven kalm. Het is nog drie weken te gaan en ik zit met mijn focus eigenlijk al bij morgen.”