Gehavende Van Avermaet wil dit jaar nog koersen: “Hij heeft zijn strijdlust niet verloren” maandag 5 oktober 2020 om 08:39

Gescheurde schouderligamenten en meerdere breuken: de diagnose voor Greg Van Avermaet na zijn val in Luik-Bastenaken-Luik, was niet mals. Zijn blessures betekenen waarschijnlijk het einde van zijn seizoen, maar de ervaren klassiekerspecialist blijft hopen.

Van Avermaet is gisteren onderzocht in het Academisch ziekenhuis van Luik, waar röntgenfoto’s gescheurde schouderligamenten, drie gebroken ribben, een kleine klaplong en een breukje in een ruggenwervel werden vastgesteld. Een hersenschudding was niet aan de orde. “Dit betekent meer dan waarschijnlijk het einde van Gregs seizoen”, zei ploegdokter Piotr Kosielski via het team.

Toch heeft de 35-jarige renner de klassiekers in het restant van het huidige seizoen nog niet uit zijn hoofd gezet, laat ploegleider Valerio Piva weten aan Het Laatste Nieuws. “Het wordt heel moeilijk, maar Greg blijft hopen. Als hij blijft hopen, dan wil ik hem dat niet afpakken. Dan ben ik de eerste die met hem mee hoopt.”

Strijdlust

Volgens de voormalige Italiaanse wielerprof houden de blessures van zijn Belgische renner weinig risico in. “De dokters zeggen dat er geen gevaar is voor het vervolg van zijn carrière. Als dat wel zo was, dan hadden we nu al beslist dat zijn seizoen voorbij is. Hij heeft zijn strijdlust absoluut niet verloren, maar er is een verschil tussen willen en kunnen.”

Van Avermaet moest gisteren Luik-Bastenaken-Luik vroegtijdig beëindigen. Op ongeveer honderd kilometer van de aankomst in Luik kwam de CCC-renner ten val, waarbij ook Jay McCarthy en Adam Yates betrokken waren. Zij moesten eveneens opgeven als gevolg van de val, die werd veroorzaakt door een botsing met een onbewaakt verkeersbord dat midden op de weg stond.

Video of McCarthy and Van Avermaets crash. Signalers should be mandatory with road furniture like this on curved roads. Riders clearly can't see it coming #LBLpic.twitter.com/RrXQHctKhR — La Flamme Rouge (@laflammerouge16) October 4, 2020