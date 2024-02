zondag 25 februari 2024 om 18:37

Gehavende Jordi Meeus (12e): “Niet gedacht nog mee te kunnen sprinten”

Video Voor Jordi Meeus was het een hectische editie van Kuurne-Brussel-Kuurne. De Belg van BORA-hansgrohe kwam vroeg in de koers ten val en moest lang achtervolgen. “Ik had mijn beste pijlen verschoten”, zei hij tegen WielerFlits.

In de sprint om de vierde plek kwam Meeus er niet meer aan te pas. “Het was een hectische sprint doordat we de wind vol op de kop hadden. Maar ik had de benen ook niet meer”, aldus de 25-jarige sprinter.

Dat Meeus nog mee kon sprinten voor een ereplaats verbaasde hem echter al. “Ik ben vlak voor de heuvelzone gevallen. Ik moest toen een half uur achtervolgen. Ik had niet gedacht dat ik nog mee kon sprinten en nog zo dicht zou kunnen eindigen”, besloot hij.