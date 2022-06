Gehavende Enric Mas stapt uit voorzorg uit Dauphiné

Drie weken voor de Tour de France heeft Enric Mas moeten opgeven in het Critérium du Dauphiné. De Spaanse kopman van Movistar stapt, met nog een etappe te gaan, uit voorzorg uit de Franse rittenkoers.

Mas kwam afgelopen donderdag ten val in de Dauphiné. Daar ondervond de 27-jarige klimmer, die van de komende Tour een hoofddoel heeft gemaakt, zaterdag nog altijd de gevolgen van. Hij kon de favorietengroep niet volgen in de bergrit naar Vaujany en finishte als 68ste op 16.38 minuut van zijn winnende ploeggenoot Carlos Verona, die nipt de nieuwe leider Primož Roglič kon voorblijven.

Zondag, in de bergetappe naar Plateau de Solaison, zien we Mas niet meer terug. “Om prioriteit te geven aan zijn herstel, na de crash en het ongemak veroorzaakt door zijn crash op donderdag, stapt Mas uit de Dauphiné”, laat zijn ploeg weten.

Ook in de Ronde van Zwitserland, die vandaag van start gaat, heeft Movistar een afmelding te pakken. Iván García is ziek en kan daardoor niet starten. Zijn vervanger is thuisrijder Johan Jacobs.

