Gehavende Enric Mas laat slotdag Tirreno-Adriatico schieten

Enric Mas gaat zondag niet van start in de slotetappe van Tirreno-Adriatico. De Spaanse klimmer van Movistar kwam zaterdag in de koninginnenrit ten val, waarna in overleg met de ploeg besloten is om rust te nemen.

Mas kwam in de bergrit met twee keer de Monte Carpegna in de laatste afdaling ten val, terwijl hij met Mikel Landa, Jonas Vingegaard en Richie Porte in de strijd om de tweede plek verwikkeld was. Uit onderzoek bleek dat hij diverse verwondingen aan zijn heup, schouder, elleboog en enkel, maar geen serieus letsel had opgelopen.

Ondanks zijn valpartij wist Mas als 21ste, op meer dan vijf minuten van etappewinnaar Tadej Pogačar, de finish in Carpegna te bereiken. In de stand zakte hij naar de zestiende plaats.

Zondagochtend, voor de start van de zevende en laatste rit naar San Benedetto del Tronto, laat Movistar weten dat Mas niet aan de start verschijnt. Hierdoor hopen renner en ploeg dat hij sneller herstelt van zij blessures. Begin april staat de Ronde van het Baskenland als volgende wedstrijd voor Mas op het programma.

Con el fin de acelerar su recuperación tras los golpes sufridos este sábado, @EnricMasNicolau concluye su participación en #TirrenoAdriatico. No sale en la 7ª etapa. Looking to recover from Saturday’s crash, Enric Mas puts an end to his @TirrenAdriatico appearance. DNS on st. 7. pic.twitter.com/QeswhdhIjm — Movistar Team (@Movistar_Team) March 13, 2022