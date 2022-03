Enric Mas loopt geen serieus letsel op bij val in Tirreno-Adriatico

Enric Mas is niet ongeschonden uit de koninginnenrit van Tirreno-Adriatico gekomen. De kopman van Movistar kwam in de laatste afdaling ten val, terwijl hij met Mikel Landa, Jonas Vingegaard en Richie Porte in de strijd om de tweede plek verwikkeld was. Uit onderzoek bleek dat de Spaanse klimmer diverse verwondingen, maar geen serieus letsel had opgelopen.

Mas begon als de nummer negen aan de zesde etappe, waarin de renners een dubbele passage van de Monte Carpegna voor de wielen kregen. De 27-jarige was op weg naar een verbetering van zijn klassement, tot hij in de laatste afdaling ten val kwam. Ondanks meerdere verwondingen en blauwe plekken wist hij als 21ste, op meer dan vijf minuten van etappewinnaar Tadej Pogačar, de finish te bereiken. In de stand zakte hij naar de zestiende plaats.

De Spaanse klimmer had letsel en schaafwonden aan zijn heup, schouder, elleboog en enkel en werd na afloop behandeld. Bij de eerste onderzoeken kwam echter geen serieus letsel aan het licht, meldde zijn ploeg Movistar. Ook hoefde hij niet nader te worden onderzocht. Wel blijft hij de komende dagen onder controle van de teamartsen. Tirreno-Adriatico eindigt morgen met een sprintetappe in en rond San Benedetto del Tronto.

Info @EnricMasNicolau: Tras caída en #TirrenoAdriatico presenta heridas, trauma y abrasiones en cadera y hombro, codo y tobillo izquierdos Ha recibido curas y tratamiento antiinflamatorio. No se aprecian lesiones mayores y no ha requerido más pruebas. Continuará bajo seguimiento pic.twitter.com/SS1k9MT0ou — Movistar Team (@Movistar_Team) March 12, 2022