Gefrustreerde Geraint Thomas: “Ik voelde me minstens zo sterk als bij mijn Tourzege” dinsdag 6 oktober 2020 om 12:28

Pechvogel Geraint Thomas heeft voor het eerst zelf gereageerd na zijn val en daaropvolgende opgave in de Giro d’Italia. “Het is zo frustrerend”, vertelde hij aan Cyclingnews. “Ik voelde me zó sterk.”

“Ik heb zoveel werk in deze Ronde van Italië gestoken”, vertelt Thomas. “Ik had niets aan het toeval overgelaten en ik voelde me zó goed. Ik voelde me minstens zo sterk als toen ik in 2018 de Tour de France won. Zo eindigen is klote.”

Ook al was hij uitgeteld voor het eindklassement, de Welshman was vanmorgen wel zinnens alsnog van start te gaan. “Zeker. Ik wilde de ploegmaats de komende dagen helpen om nog voor ritzeges te gaan. Maar tezelfdertijd voelde ik dat er iets niet klopte, dus liet ik extra röntgenfoto’s nemen.”

En daarbij kwam dus een bekkenbreuk aan het licht. “Ach, dat maakt het op de een of andere manier iets eenvoudiger om de beslissing te nemen, want ik wil uiteraard niet nog meer schade aanrichten.”