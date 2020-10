Geen Zesdaagse van Berlijn in 2021

De organisatie van de Zesdaagse van Berlijn heeft besloten om het evenement volgend jaar niet te organiseren. De wedstrijd stond gepland van 9-14 februari 2021, maar voor de eerstvolgende editie van de Zesdaagse van Berlijn is het nu wachten tot februari 2022.

“Hoewel het niet als een grote verrassing komt, is het nog steeds moeilijk om het uitstellen van het Berlijnse evenement aan te kondigen. Gezien de situatie rond COVID-19 kunnen we het niet maken om onze fans, atleten, vrijwilligers en medewerkers in gevaar te brengen”, schrijft de organisatie.

“We hebben dan ook de moeilijke beslissing genomen om de 110e editie van de oudste Zesdaagse ter wereld te verplaatsen naar 2022.” De eerstvolgende editie vindt nu plaats van 8-13 februari 2022. “We kijken ernaar uit om jullie terug op de baan te verwelkomen, als we ook weer veilig kunnen rijden.”

Door de annulering blijven Wim Stroetinga (die inmiddels afscheid heeft genomen) en Moreno De Pauw (ook gestopt) de laatste winnaars van de Zesdaagse van Berlijn. Eerder dit jaar wisten ze op de slotavond het Deense koppel Hester-Wulff Frederiksen uit de leiderstrui te rijden. Er ging eerder ook al een streep door de Zesdaagse van Gent.