donderdag 1 februari 2024 om 18:50

Geen tweede ritzege voor Casper van Uden: “Te vroeg aangezet”

Casper van Uden sprintte opnieuw mee voor de overwinning in de derde etappe van de AlUla Tour, maar deze keer bleek Tim Merlier te sterk voor de 22-jarige sprinter. De twee zetten nagenoeg op hetzelfde moment aan, maar de Belg van Soudal Quick-Step had een langere sprint in de benen.

“De ploeg ondersteunde me goed bij de stress rondom de waaiervorming in het peloton”, besloot Van Uden, die derde werd, in een persbericht van zijn ploeg Team dsm-firmenich PostNL. “Nils Eekhoff en ikzelf haalden de eerste waaier en ik kon in een goede positie aan de sprint beginnen. Ik opende mijn sprint een beetje te vroeg, maar ik slaagde er toch nog in om derde te worden. Ook mooi.”

En al zeker omdat Van Uden de nieuwe leider is in de vijfdaagse Saudische wielerronde. “Met slechts twee jongens in de finale, moesten we soms gokken”, legt sportdirecteur Roy Curvers uit. “Gelukkig kon Nils Casper in een goede positie afzetten. Morgen proberen we het opnieuw.”