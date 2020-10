‘Geen Tour Down Under en Cadel Evans Road Race in 2021’

Er gaat een streep door de Tour Down Under in januari 2021. Dat meldt CyclingTips. De organisatie van de WorldTour-rittenkoers hakt deze week nog de knoop door over de editie van volgend jaar. De Cadel Evans Great Ocean Road Race zal dat voorbeeld waarschijnlijk volgen.

De onzekerheid over de huidige situatie van het coronavirus leeft ook in Australië. Lokale media brachten al naar buiten dat de Tour Down Under op het punt staat om de aankomende uitgave te schrappen.

Het grootste obstakel voor wielerploegen om de oversteek te maken van Europa naar Australië zijn de quarantaine-eisen. Er gelden de nodige reisbeperkingen en daarnaast zijn reizigers die het land binnenkomen verplicht om eerst veertien dagen in quarantaine te gaan.

De Tour Down Under voor mannen staat op de WorldTour-kalender van 19-24 januari 2021. In die periode staat ook nog de vrouwenkoers op het programma. De Cadel Evans Great Ocean Road Race (31 januari 2021) is een week later ingepland.