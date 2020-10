Tour Down Under beslist binnen de week of het al dan niet kan doorgaan

De corona-crisis is verre van voorbij. Niet in Europa, niet in de rest van de wereld. Met als gevolg dat ook organisatoren van wielerwedstrijden in 2021 zich zorgen maken. Zoals de Tour Down Under bijvoorbeeld, die in januari op de kalender staat. “We verwachten onze beslissing binnen een week bekend te kunnen maken”, zegt de organisatie in een statement.

De klok tikt. Ook in Australië. De start van de Tour Down Under is al binnen twee en een halve maand. Met het aantal besmettingen lijkt het er de goede kant op te gaan, maar de maatregelen blijven streng. Het is maar de vraag of de WorldTour-teams straks naar Australië kunnen afreizen. Wat zijn bijvoorbeeld de quarantaine-voorwaarden?

“De Santos Tour Down Under is een belangrijk evenement voor Zuid-Australië”, melden de organisatoren. “Dus willen we niet over een nacht ijs gaan en nemen we zoveel mogelijk tijd om, samen met de UCI, de teams en onze event-partners, te overwegen of het mogelijk is een veilige wedstrijd te organiseren. We willen voor alle belanghebbenden de best mogelijke beslissing nemen. We verwachten dat we die binnen de week bekend kunnen maken.”

“De Tour Down Under betekent ook het startschot van de zomer in Zuid-Australië en van het festivalseizoen”, vertelt Hitaf Rasheed, die verantwoordelijk is voor alle grote events in de regio. “Het levert de lokale economie miljoenen dollars op, zorgt voor wereldwijde mediabelangstelling en geeft de inwoners een gevoel van trots en tevredenheid. Daarom blijven we er hard aan werken.” Er worden ook alternatieve scenario’s bestudeerd, waarbij de Tour Down Under zonder topteams zou worden georganiseerd