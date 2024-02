dinsdag 20 februari 2024 om 16:23

Geen topnotering voor Visma | Lease a Bike in tijdrit UAE Tour: “Een behoorlijke dag”

De mannen van Visma | Lease a Bike speelden vandaag geen hoofdrol in de tijdrit van de UAE Tour, maar toch was ploegleider Maarten Wynants na afloop wel gematigd tevreden. “Algemeen gezien was het een behoorlijke dag voor ons”, klinkt het.

De Belgische oud-renner keek op de website van de Nederlandse formatie terug op de prestaties van zijn jongens. Tim van Dijke was de eerste renner van Visma | Lease a Bike in de daguitslag. De 23-jarige Nederlander klokte de twaalfde tijd, op 25 seconden van ritwinnaar Brandon McNulty. “Tim werkte een goede tijdrit af, wat hem ook enorm ligt. Ook zijn broer Mick, Loe van Belle en Bart Lemmen finishten in de top dertig.”

“Met Bart hoopten we stiekem op meer, maar in een korte, rechte tijdrit als dit kon hij zijn troeven niet ten volle benutten. Dit was een prima resultaat.” En dan was er nog Attila Valter, die maandag zwaar ten val kwam in de slotfase van de openingsetappe. De Hongaarse kampioen wist de schade op zijn concurrenten voor het algemeen klassement een dag later echter wel redelijk te beperken.

Valter zette aan de finish de 22ste tijd neer, op 35 tellen van McNulty. “Met zijn val van gisteren in het achterhoofd, heeft Attila zich vandaag erg goed staande kunnen houden. Dat biedt zeker mooie perspectieven voor de etappes die er nog zitten aan te komen de komende dagen. Daar kijken we naar uit”, besluit Wynants.