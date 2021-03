Geen Strade Bianche en Milaan-San Remo voor geblesseerde Moscon

Gianni Moscon zal niet deelnemen aan Strade Bianche en Milaan-San Remo. De Italiaanse klassiekerspecialist heeft aan La Gazzetta dello Sport laten weten dat hij momenteel last heeft van een gebroken pols, opgelopen in Kuurne-Brussel-Kuurne.

De 26-jarige renner van INEOS Grenadiers kwam afgelopen zondag ten val in Kuurne-Brussel-Kuurne. De Italiaan bleek niet meer in staat om verder te koersen en dus moest hij opgeven in de Belgische klassieker. Moscon moest afgelopen woensdag ook passen voor de Trofeo Laigueglia, maar hoopte nog wel op tijd klaar te zijn voor Strade Bianche.

Brace

Moscon blijkt nu echter last te hebben van een gebroken pols en dus komt de Toscaanse grindklassieker te vroeg, net als Milaan-San Remo. Deze laatste klassieker zal worden verreden op zaterdag 20 maart. Het is een flinke streep door de rekening voor Moscon, die veertig dagen een brace zal moeten dragen.

Moscon begon uitstekend aan het nieuwe wielerseizoen. In de Tour de La Provence werd hij zevende in de etappe met aankomst in Manosque en was hij belangrijk in dienst van de latere eindwinnaar Iván Sosa. In de Omloop Het Nieuwsblad viel hij aan op de Muur van Geraardsbergen, maar zijn poging werd al vrij snel in de kiem gesmoord.

Sleutelbeenbreuk voor Troia

Een landgenoot van Moscon, Oliviero Troia, is ook niet ongeschonden uit het Vlaamse openingsweekend gekomen. De renner van UAE Emirates kwam ten val in Omloop Het Nieuwsblad en medisch onderzoek bracht een gebroken linkersleutelbeen aan het licht. “Het is niet de beste start van het seizoen”, schrijft Troia op Instagram.

De 26-jarige renner ging een dag na zijn valpartij overigens nog wel van start in Kuurne-Brussel-Kuurne, aangezien hij aanvankelijk niet dacht aan een breuk. Troia bleef echter last houden van zijn sleutelbeen en besloot toch maar naar het ziekenhuis te gaan voor enkele scans.