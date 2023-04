Geen rust voor Pidcock na LBL: alleskunner maakt zich op voor reeks MTB-wedstrijden

Het voorjaar op de weg zit erop, maar Tom Pidcock neemt nog geen rust. INEOS Grenadiers heeft zijn programma voor de komende periode onthuld en daaruit blijkt dat de 23-jarige alleskunner de komende drie weekenden op de mountainbike te bewonderen zal zijn. Ferrand-Prevot zal in dezelfde wedstrijden van start gaan voor de Britse formatie.

Komend weekend reizen Pidcock – afgelopen zondag nog tweede in Luik-Bastenaken-Luik – en Ferrand-Prevot af naar het Franse Guéret. Hier zullen ze hun mountainbikecampagne beginnen, waarna op 7 mei de Bike Revolution in het Zwitserse Chur wacht. Dit alles is een opmaat voor het wereldbekerweekend van 12 tot en met 14 mei in het Tsjechische Nové Mesto. Het verdere MTB-programma van Ferrand-Prevot en Pidcock is nog niet bekend.

MTB is back!!! 🤩💪🚨🙌

Our 2023 season kicks off on Friday as we build towards the #MTBWorldCup opener.

Check out @FERRANDPREVOT and @tompidcock's opening three mountain bike races 👇 pic.twitter.com/JL73Pd7UAZ

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) April 25, 2023